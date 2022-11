Terramar Museum met expositie jeugdigen

KRALENDIJK- Na enige tijd gesloten te zijn geweest, met name vanwege waterschade, opent museum Terramar binnenkort weer de deuren met een jeugd kunsttentoonstelling.

Momenteel zitten de jongeren in hun tweede week van het maken van hun kunstwerken. Onder begeleiding van juf Joanne van Prisma Arts en juf Lianne van Terramar hebben zij zowel informatie gekregen over de cultuur van Bonaire als hoe deze te vertalen naar hun eigen persoonlijke kunstwerken. Titel van de expositie is ‘Ik kan alles’.

De tentoonstelling opent op 10 december om 14.00 uur en er geldt een toegangsprijs van 5 dollar.

Het Terramar Museum heeft in augustus aangekondigd een nieuw pad te willen inslaan. Samen met FuHiKuBo gaat het museum een nieuwe historische en archeologische collectie opbouwen die gaat over de geschiedenis en cultuur van Bonaire. Dit nieuwe pad gaat gepaard met een nieuwe slogan: Research. Museum. Community. Volgens de planning zou het Terramar Museum volgend jaar afscheid nemen van de oude collectie. De regenval van de laatste weken heeft het proces van afstoting versneld.

In de laatste week zijn de archeologische artefacten en meubels van het museum door de vakkundigheid van Meyer Moving vorige week opgeborgen en uit het museum gehaald. Dit betekent dat het Terramar Museum leeg zal staan tot de installatie van een nieuwe permanente collectie.

Dit betekent echter niet dat het Terramar Museum in december de deuren gaat sluiten.

High-Season Planning

Om van deze lege ruimte optimaal gebruik te maken, lanceert het Terramar Museum de high season-planning. Het museum organiseert evenementen voor jong-en-oud met lokale organisaties van het eiland.

2 december is er een High Tea met Bonchi Boneiru

10 december Opening tentoonstelling Kindercollectie met Prisma Arts

17 december Christmas x Lifestyle markt

23 december Artist Café met Creative Minds

6 januari New Year’s black tie event

Bezoekuren museum

Hoewel er geen permanente collectie meer is, zal het Terramar Museum naast de evenementen niet volledig gesloten zijn. Wilt u het gebouw- een echte kas di hala- gaan bekijken? Na 10 december zal elke zaterdag van 10:00-12:00 het museum de deuren openen. U kunt met uw kinderen de kindercollectie bewonderen (en hieraan bijdragen door zelf uw kunst te gaan maken), én een tour volgen door het museum. In deze tour zult u informatie opdoen over de echte Bonairiaanse architectuur. De kosten bedragen $5 per persoon voor de kindercollectie en/of de tour.