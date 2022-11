Presentatie gedichtenbundel Ini Statia bij Plaza Resort

Kralendijk – De Bonairiaanse dichteres Ini Statia presenteert haar eerste gedichtenbundel op 30 november 2022 bij Plaza Resort, Cacique zaal. Alle gedichten in de bundel ‘Na nòmber di amor/In naam der liefde/In the Name of Love’ zijn in het Papiaments, Nederlands en Engels gepubliceerd. De boekpresentatie is van 19:00 – 22:00 uur.

Zangeres Chaira Borderslee en keyboardspeler Giovanni Mercera zorgen bij de presentatie voor de muzikale omlijsting. Cultuurexpert en schrijver Bòi Antoin en schrijver/vertaler Rudy Domacassé gaan tijdens de presentatie met Ini Statia in gesprek over de vertaling van literaire werken. Tijdens de avond draagt de dichteres samen met een paar gasten voor uit eigen werk.

De dichtbundel van Ini Statia levert een unieke, uiterst waardevolle, krachtige, maar soms ook zeer ontroerende bijdrage aan de literatuur van de Caribische regio. Ook voor de letteren binnen het Koninkrijk der Nederlanden is dit werk van Ini Statia van grote betekenis.

Ini Statia is in 1952 uit Bonairiaanse ouders op Aruba geboren. Zij woonde en werkte op elk van de ABC-eilanden: Aruba, Bonaire en Curaçao. Ze studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde in Groningen en specialiseerde zich in het Papiaments, haar moedertaal. Ze doceerde op Aruba en Curaçao en werkte onder meer bij de Stichting voor Taalplanning (FPI). Na ruim vijftig jaar bijdragen aan kranten en andere publicaties is In naam der liefde haar eerste poëziebundel.

Literaire Vertaling

Met het verschijnen van haar bijzondere boek levert Ini Statia ook een nieuwe bijdrage aan het project Literaire Vertaling. Dit is bedoeld voor de promotie en ontwikkeling van het Papiaments, voor het ontsluiten van kennis en ervaring binnen de Caribische regio en het Koninkrijk. En ook voor het stimuleren van meer literaire vertalingen van andere Creoolse talen in het Caribisch gebied.

V.l.n.r. Ini Statia, danser Rudsel d’Antonia, Henny Cornelia, hij begeleidde Gita Santosha om het boek in ontvangst te nemen, Gita Santosha. Foto: Jennifer Gomperts.

De gedichtenbundel ‘Na nòmber di amor/In naam der liefde/In the Name of Love’ is op vrijdag 25 november bij Bloemhof op Curaçao gepresenteerd. Dichteres Lucille Berry-Haseth hield een voordracht waarin ze de uitdagingen voor literaire vertalers beschreef. Berry was vol lof voor de durf van Ini Statia om haar gedichten in drie talen uit te geven. Ze prees ook de manier waarop Statia haar gevoelens beschrijft en met de lezer deelt.

De bundel is opgedragen aan Gita Santosha, nicht en petekind van de dichteres.