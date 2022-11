Bonaire verliest met 4-1 van Suriname

WILLEMSTAD – Suriname heeft donderdagavond de eerste wedstrijd in het ABCS-toernooi tegen Bonaire gewonnen met 4-1. In het Rignaal ‘Jean’ Francisca stadion in Curaçao waren de Surinamers duidelijk de betere ploeg.

Dit jaar wordt de zevende editie van het toernooi afgewerkt in Curaçao, dat tevens de titelverdediger is. Curaçao speelde gisteren tegen Aruba. Na 90 minuten voetbal eindigde de wedstrijd 2-2. Volgens de regels van het toernooi komt er geen verlenging maar meteen een penalty shootout om een winnaar te bepalen. De titelverdediger won de shootout met 5-4. Suriname en Curaçao zullen het tegen elkaar opnemen voor het kampioenschap.

Het ABCS-toernooi is een jaarlijks voetbaltoernooi tussen de vertegenwoordigende elftallen van Aruba, Bonaire, Curaçao en Suriname. Het wordt om beurten door een van de deelnemende voetbalbonden georganiseerd en is bedoeld om de band tussen de Nederlandstalige landen in het Caribisch gebied te versterken.

Dit jaar zouden St. Maarten en de Kaaimaneilanden ook meedoen aan het toernooi, maar uiteindelijk trokken zij zich terug.