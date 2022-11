Sint-Eustatius viert Statia Day weer op uitbundige wijze

ORANJESTAD- Op woensdag heeft het eiland Sint-Eustatius haar nationale feestdag uitbundig gevierd.

De viering was extra speciaal door het feit dat er dit jaar voor het eerst sinds lange tijd geen beperkingen meer waren in verband met de Covid-19 preventie, maar ook omdat de viering weer plaats kan vinden in het historische Fort Oranje.

De viering in Fort Oranje was enige tijd niet mogelijk door de instabiliteit van de heuvel waarop het fort is gevestigd. Nu de zogenaamde Cliff weer is gestabiliseerd door een investering van ettelijke miljoenen, kan het Fort weer vrijelijk betreden worden.

Het officiële gedeelte van het programma begon om klokslag zes in de ochtend en duurde tot ongeveer 9 uur. Op 16 november wordt het eerste saluut aan het Amerikaanse Oorlogsschip herdacht, waarmee Sint-Eustatius één van de eerste mogendheden was die de nieuwe Verenigde Staten, toen nog bestaande uit 13 staten, erkende.

Ontbijt

Na het officiële gedeelte stroomden de aanwezig de straten van Oranjestad in, waar traditiegetrouw gezamenlijk wordt ontbeten.

In aanloop naar de feestelijkheden van Statia Day waren er al bijna een hele week de nodige activiteiten op straat, waaronder vele optredens van bands en dansgroepen.