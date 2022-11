Inzamelingsactie voor de ezelopvang van Bonaire

KRALENDIJK – Een vrijwilliger van de ezelopvang van Bonaire is een GoFundMe actie gestart om de ezels in de opvang een droge, harde omgeving te geven, waarmee een hoop hoefproblemen voorkomen kunnen worden. Het park heeft veel last van de zware regens van de afgelopen weken.

“Van nature leven ezels in landen waar het warm en droog is. De ondergrond is dan vaak droog en hard of steenachtig. Op dit moment is dat op Bonaire dus niet zo, door de vele regen is het overal erg drassig en nat, vooral in de sanctuary” vertelt Marion Jeursen die al vijftien jaar als vrijwilliger bij de Donkey Sanctuary helpt.

“Onze Sanctuary is gewoon overstroomt en onze ezels hebben daaronder veel te lijden. De ezels kunnen onderkoelt raken, een ezel heeft namelijk niet zoals een paard talgkliertjes in zijn huid die voor de bescherming zorgt, maar ook hun hoeven gaan eraan. Deze worden te zacht door al het water en als er dan een steentje in komt, kunnen deze erg makkelijk ontstoken raken. Vooral bij de veulentjes waarvan de hoefjes nog niet volledig uit gehard zijn” aldus Jeursen.

De wens van de opvang is een gedeelte van de wei van betonnen platen te voorzien. Door een ezel op een droge, harde omgeving te laten staan, kunnen een hoop hoefproblemen voorkomen worden.

De Gofundme actie heeft inmiddels de helft van het benodigde bedrag bij elkaar. Doneren kan nog via: