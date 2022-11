Marklin Eustachia met pensioen

KRALENDIJK – Op 5 november nam Marklin Eustachia, het boegbeeld van de afdeling Arbeidszaken, afscheid van de RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Marklin werkte sinds 1997 op Arbeidszaken, eerst voor het Openbaar Lichaam en sinds 10-10-10 voor de RCN-unit SZW. Tijdens zijn afscheid zei hij dat hij het altijd enorm fijn vond om met mensen te werken en om mensen te helpen met hun arbeidsvraagstukken: “Hoewel ik me bewust ben dat niet altijd alles op te lossen valt, is dit door mijn grote netwerk wel makkelijker geworden.”

Bij SZW was Marklin altijd een fijne collega: als je hem om hulp vraagt, staat hij altijd voor je klaar. Eric Brakke (links op foto), hoofd van De RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) bedankt Marklin Eustachia namens alle collega’s van de RCN-unit SZW voor zijn openheid en betrokkenheid bij de afdeling. Hij wenst hem veel voorspoed tijdens een welverdiend pensioen.

In verband met het vertrek van Marklin Eustachia heeft de afdeling Arbeidszaken van de RCN-unit SZW tot 1 januari 2023 inloopspreekuren op maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 10:00 uur. Na 10:00 uur kunnen mensen met arbeidsvraagstukken op afspraak langskomen. Telefonisch is de afdeling Arbeidszaken het beste bereikbaar van 13:30 tot 16:00 uur, via het telefoonnummer (+599) 715 8371.