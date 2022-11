Voorleesdag basisscholen op 24 november

KRALENDIJK – Na twee corona-jaren kan eindelijk weer de Voorleesdag georganiseerd worden. In overleg met de bibliotheek en de scholen is besloten om dit te organiseren na de Kinderboekenweek.

Op donderdag 24 november worden alle kinderen in alle klassen van de basisscholen met vrijwilligers een half uurtje voorgelezen van 09:00 tot 09:30 uur.

De werkgroep heeft als richtlijn in de groep 1 tot en met 4 in het Papiaments voor te lezen. En in de groepen 5 tot en met 8 in het Nederlands. Je mag zelf een boek meenemen, of je kan naar de mediabus of de bibliotheek voor een goed boek.

Stichting Lezen en Schrijven hoopt dit jaar weer veel vrijwilligers te motiveren om mee te doen en zich op te geven. Voor vrijwilligers die geen ervaring hebben met voorlezen is op vrijdag 18 november een speciale instructie bijeenkomst.

Mochten er nog vragen zijn, kun je contact opnemen met Louella Mercera.

E-mail: [email protected]

Telefoon: + 599 786 1400