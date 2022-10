WILLEMSTAD – Mensen over de hele wereld kunnen nu Papiaments leren via de uTalk app. Het gaat om het Papiaments dat op Curaçao, Aruba en Bonaire wordt gesproken.

De makers gaan de app op woensdag 26 oktober introduceren op de Universiteit van Curaçao. Met de app kunnen veel meer wereldtalen worden geleerd.

uTalk’s Educatieve Directeur Steve Eatock, die de demonstratie van de app zal geven op de Educatieve en Technische Conferentie is enthousiast met de mogelijkheid van de app om Papiaments te ondersteunen als een opleidingstaal.

“Het is onze oprechte hoop dat de lancering van Papiaments op de app van uTalk zal bijdragen om aan de taal de status en herkenning te geven die het verdient.”

uTalk is een in Londen gevestigd onderwijsbedrijf, die meer dan 30 miljoen mensen wereldwijd heeft geholpen om talen te leren. Hun bestverkochte uTalk app, die op de meeste smartphones, computers en tablets werkt, bevat een keuze van meer dan 150 talen om te leren.

Papiaments werd aan de app toegevoegd met de hulp van de Papiamentstalige vertalers Farienne Alexander en Crisma Martis, die op Curaçao wonen, en met opgenomen audio van Papiamentse sprekers Lisandro Esterga en Sibelle Reina, ook allebei op Curaçao opgegroeid.

De app, die voor beginners is bedoeld, bevat ongeveer 2.500 woorden en zinnen die verdeeld zijn in ruim zestig thema’s of onderwerpen. De app kan gratis getest worden op de utalk.com website.