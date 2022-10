In het derde kwartaal van 2022 waren consumentengoederen en -diensten op Bonaire 12,2 procent duurder dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal was de inflatie nog 9,4 procent. De toename is vooral toe te schrijven aan de oplopende prijzen voor voeding, elektriciteit en brandstoffen. Dit meldt het CBS op basis van de consumentenprijsindex Caribisch Nederland.

Op Sint Eustatius stegen de prijzen op jaarbasis met 9,0 procent in het derde kwartaal van 2022. In het tweede kwartaal was dit 7,7 procent. Op Sint Eustatius is de stijging toe te schrijven aan de prijsstijgingen van elektriciteit en vervoer.

Op Saba nam de inflatie toe van 8,2 procent in het tweede kwartaal naar 9,7 procent in het derde kwartaal. Vooral de oplopende prijzen van voeding, elektriciteit en vervoer zorgden voor de toename van inflatie op Saba.

Prijzen stegen op Bonaire met 3,7 procent ten opzichte van vorig kwartaal

Ten opzichte van het tweede kwartaal van 2022 stegen de prijzen op Bonaire in het derde kwartaal met 3,7 procent. Deze toename werd met name veroorzaakt door de stijgende prijzen van elektriciteit (16,1 procent). De prijzen van voeding en alcoholvrije dranken stegen met 3,4 procent. De prijs voor benzine steeg met 13,4 procent en vluchten werden 4,9 procent duurder.

Prijzen stegen op Sint Eustatius met 2,9 procent ten opzichte van vorig kwartaal

Consumentenprijzen op Sint Eustatius stegen in het derde kwartaal van 2022 met 2,9 procent ten opzichte van het tweede kwartaal. De prijzen voor elektriciteit stegen met 19 procent. De prijzen van vervoer stegen in het derde kwartaal met 5,4 procent. Deze toename is toe te schrijven aan een stijging van de benzineprijs met 6,0 procent en van vluchten met 6,2 procent. Opvallend was de stijging van de prijzen in de horeca met 5 procent.

Prijzen stegen op Saba met 3,2 procent ten opzichte van vorig kwartaal

Op Saba waren consumenten in het derde kwartaal van 2022 gemiddeld 3,2 procent duurder uit in vergelijking met een kwartaal eerder. De prijzen voor voeding en alcoholvrije dranken stegen met 2,1 procent in het afgelopen kwartaal ten opzichte van een kwartaal eerder. De prijzen voor elektriciteit stegen met 8,5 procent. Op Saba stegen de prijzen van vervoer in het derde kwartaal met 9,8 procent. Benzine was 5,3 procent duurder en de vluchten stegen met 17,1 procent in prijs.

Eieren duurder op Bonaire en Saba

In het nieuwsbericht over het tweede kwartaal meldde het CBS dat de prijzen van eieren op alle drie de eilanden opvallend in prijs waren gestegen. Op Sint Eustatius werden eieren 51,7 procent duurder, op Saba 28,1 procent en op Bonaire 16,3 procent in het tweede kwartaal.

In het derde kwartaal, het afgelopen kwartaal, stegen de prijzen van eieren op Saba verder met 8,9 procent, op Bonaire stegen de prijzen met 8,7 procent en op Sint Eustatius daalden de prijzen van eieren met 13,8 procent.