Kralendijk – De werkzaamheden in verband met de renovatie aan de Kaya Grandi zijn sinds 19 september in volle gang. Na een start te hebben gemaakt bij het Oranjeplein, zal woensdag 12 oktober de volgende fase beginnen.

Hiervoor wordt de ingang van de Kaya Grandi tijdelijk afgesloten voor rijdend verkeer. Het betreft het deel tussen TCB en de Banco di Caribe. De winkels blijven gewoon met de voet bereikbaar. Bestemmingsverkeer (bewoners, laden en lossen en bezoekers van de Banco di Caribe) mogen bij de kruising Kaya Isla Riba en Kaya Grandi rechts afslaan en via de Kaya Almirante Pedro Luis Brion weer de Kaya Grandi verlaten. De werkzaamheden van Fase 1b zullen naar schatting 4-5 weken in beslag nemen en kunnen eventueel voor stof- en geluidsoverlast zorgen voor de directe omgeving.

Tijdcapsule

Op het Oranjeplein bevindt zich de zogenaamde ‘tijdcapsule’, die de Lions Club in 2002 ter gelegenheid van haar 40e verjaardag heeft geplaatst. Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) heeft samen met Lions Club afgesproken dit monument in een nieuw jasje te steken, zodat deze beter tot zijn recht komt in de vernieuwde Kaya Grandi. Het vernieuwde ontwerp zal de komende periode worden uitgewerkt en bij de oplevering van Fase 1 worden meegenomen.