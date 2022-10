Door René Roders

Clark Abraham is boos. Boos op de gezaghebber omdat deze Clarks agendapunt over de publicatie van Follow the Money over de gezaghebber helemaal aan het einde van de agenda heeft gezet. Clarks boosheid is begrijpelijk.

Maar toch. Clark zou beter moeten weten. Het komt namelijk vaker voor, het manipuleren van een vergadering van de eilandsraad. Het is zelfs door zijn eigen opa wel eens gedaan. In 1955 besluit Julio Abraham namelijk een vergadering van de eilandsraad zelfs helemaal niet door te laten gaan. Hij heeft daarmee maar één doel: L.D. Gerharts weg houden bij de ontvangst van koningin Juliana bij haar bezoek in 1955 aan Bonaire. Hij neemt op die manier wraak op Gerharts omdat die steeds vaker lastige vragen stelt in de eilandraadsvergaderingen over het financiële beleid van Julio.

Begrijp me goed. De boosheid van Clark over de beslissing van de gezaghebber de agenda te manipuleren is terecht. Maar de gebeurtenis uit 1955 maakt duidelijk dat het belangrijk is kennis te hebben van wat er In het verleden is gebeurd. Zeker wanneer het je eigen familie betreft.