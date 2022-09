KRALENDIJK- Het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) wil in het kader van de veiligheid meer controles gaan uitvoeren tijdens de evenementen die nog tot het einde van het jaar plaatsvinden.

“De komende periode tot de feestdagen eind december zijn er verschillende evenementen en activiteiten gepland op Bonaire. Eén van de taken van de politie is orde handhaven waar nodig. Daarom zullen de reguliere controles met meer regelmaat plaatsvinden in de komende periode. Er zal onder andere gecontroleerd worden op de eindtijd van de uitgegeven vergunningen voor deze evenementen en andere zaken”, aldus een schrijven van KPCN.

De politie roept organisatoren van evenementen ook op hun eigen verantwoordelijkheid te nemen en te zorgen dat zaken, zoals vergunning, op orde zijn. KPCN zegt ook graag samen te willen werken met partijen om te zorgen dat alles via de regels verloopt. In dezelfde adem laat het korps ook weten dat agressie of verbaal geweld tegen agenten niet getolereerd zal worden.