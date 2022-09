KRALENDIJK – Gaat Bonaire volledig over op elektrische auto’s? Wat de lokale partij MPB betreft, rijdt iedereen op het eiland elektrisch in 2035. Dat meldt Caribisch Netwerk.

“Duurzaam rijden is voor mij één van de grootste dingen om te realiseren”, zegt MPB-partijleider Elvis Tjin Asjoe. Hij vindt dat zowel de landelijke als de lokale politiek nu forse stappen moeten gaan zetten hoe dat precies moet. “Daar moeten voordelen voor worden bedacht.”

“Iemand die net een auto heeft gekocht die op benzine rijdt, die gaat het ook niet zomaar wegdoen. In Japan hoeven mensen met een elektrische auto bijvoorbeeld minder belasting te betalen.” Ook moeten de invoerrechten voor elektrische auto’s voor een bepaalde periode laag blijven, vindt MPB.

Steun

Op straat reageren mensen kritisch op het idee: ze geven aan er weinig vertrouwen in te hebben dat het Bonaire vóór 2035 gaat lukken. Toch kan het plan op steun rekenen vanuit de oppositie, als het verder wordt uitgewerkt.

Raadslid Désirée Coffie, partijleider van M21, denkt dat het plan haalbaar is. “Het is mogelijk. Alleen, de hele infrastructuur van Bonaire is er nog niet klaar voor. Ik denk dat dat het eerste is waar wij iets aan moeten doen.”

“In het buitenland waar langere afstanden afgelegd moeten worden, hoor je vaak dat mensen het liefst géén elektrische auto willen. Juist op een eiland kan je heel makkelijk de hele dag met zo’n auto rijden en dan ’s avonds opladen.”

“Stap voor stap rijden mensen al geruisloos op Bonaire”, ziet Tjin Asjoe (MPB). “Er zijn steeds meer elektrische fietsen en scooters. Over een jaar zijn dat nog véél meer, denk ik.”

Betalen

Demokrat/PDB ziet elektrisch rijden ook zitten, maar is kritisch. Partijleider Clark Abraham wil voorkomen dat het straks vooral een voordeel wordt voor de rijkere inwoners. “Want veel mensen kunnen nu al geen auto betalen. En dan zijn elektrische auto’s duurder. Hoe gaan we dat voor die mensen compenseren?”, vraagt hij zich af.

Volgens Abraham is het goed om de toerisme-sector te verduurzamen, maar ook daar moet eerst de basis op orde. “Stel, we beginnen met onze toeristische sector. We gaan ook onze taxichauffeurs stimuleren om zo’n elektrische auto te nemen en we gaan ze korting geven op de aanschaf. Dan moeten we wel zorgen voor voldoende laadpalen.”

“We moeten dit goed uitdenken en de scherpe randjes ervan afhalen. Want, wat doen we daarna met de batterijen? Hoe verwerken we dat?”

Opgewekt

Een ander probleem is de verduurzaming van de elektriciteit op het eiland zelf. “Op Bonaire wordt bijna al de energie nog steeds opgewekt door diesel-generatoren.”

In 2014 was het aandeel groene energie op Bonaire met 42 procent het hoogste ooit, dankzij de windturbines. Door de toenemende vraag (groeiend aantal inwoners en toeristen) liep dat percentage fors terug naar 29 procent in 2021.

Caribisch Netwerk heeft bij de rondgang langs de politieke partijen ook UPB-leider James Kroon meerdere keren benaderd voor een reactie. Hij is niet ingegaan op de uitnodiging.