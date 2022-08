KRALENDIJK – In de afgelopen week zijn er vier inbraken gemeld waarvan drie bij bedrijven en één in een woonhuis.

De eerste melding kwam in de nacht van 13 op 14 augustus. Toen werd er ingebroken in een bedrijf aan de Kaya Industria. De inbrekers wisten via een raam het pand in te komen en hebben vanuit een kantoor contact geld meegenomen.

Op dinsdag 16 augustus wisten inbrekers een deur van een bungalow te forceren in een toeristische accommodatie aan de E.E.G. Bulevar. Dit gebeurde al vroeg in de avond. Er werden onder andere een zwart/grijze Lenovo laptop, een rose gold Apple Ipad, verschillende zonnebrillen van de merken Rayban, Chanel en Tom Ford, een zwarte KOBO e-reader, een roze Chloe handtas en een kluis met als inhoud paspoorten en contant geld meegenomen.

In een woning aan de Kaya Nikiboko Noord werd in de nacht van 17 op 18 augustus ingebroken. Hier werden onder andere verschillende sieraden, een Apple laptop, earpods, een televisie en een speaker meegenomen.

Inbraak Sabadeco

In de avonduren op woensdag 17 augustus werd er ingebroken in een woning in de wijk Sabadeco. De inbrekers hebben ook hier vroeg in de avond toegeslagen, voor 23.00 uur. De voordeur werd geforceerd om binnen te komen en er werden onder andere twee grijze Apple Macbook Pro, een goudkleurige Rayban zonnebril, een bruine Tom Ford zonnebril en een bruine Louis Vuitton schoudertas meegenomen.