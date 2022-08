KRALENDIJK – Deze week oefent de 40e rotatie Compagnie in de West (CidW), de landmachteenheid welke op rotatiebasis tijdelijk geplaatst is bij Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied, op Bonaire.

Tijdens de oefening, die tot 30 augustus duurt, vinden verschillende bewegingen op het eiland plaats. Dit is zowel te voet als met (leger)voertuigen. Zij zullen te zien zijn in zowel de bewoonde als onbewoonde gebieden.

Het doel van de training is het land met haar geografie en bevolking beter te leren kennen. Ook oefenen in een ander klimaat is een van de redenen om op Bonaire te trainen. Onderdelen van deze oefening zijn onder andere verkennings-oefeningen (heimelijk een gebied of object in kaart brengen of onder waarneming houden), eigen vaardigheden bijhouden en de mangroves kappen voor het goede doel.

Zoals gebruikelijk brengt de commandant van de eenheid, majoor Rian van der Meer een bezoek aan de Gezaghebber van Bonaire.

De eenheid wordt gebracht en opgehaald door het ondersteuningsvaartuig Zr.Ms. Pelikaan.