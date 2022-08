De dagen dat het buiten op mijn porch aangenamer is dan binnen worden schaarser en schaarser. Voor een deel heeft dat te maken met de wind, die vakantie viert. Ook de vlammende augustus zon met dito broeierigheid tot gevolg heeft zijn aandeel. Maar het leeuwendeel van het ongemak wordt veroorzaakt door de zoemende prikbeestjes die de ruimte overnemen.

Lustig zwier ik er op los met mijn made in China tennisracket. Tik, tik, tikkete-tikete-tik-tik gaat het. Het knisperende nageluid in combinatie met de geur van verbrand haar geven mij een gevoel van voldoening.

Ik ben mij ervan bewust dat ik nu tegenstrijdig met de yoga filosofie handel. Alle verschillende moderne yogastijlen zijn gebaseerd op het achtvoudige pad van wijsgeer Patanjali. Het pad start met de Yama’s; vijf ethische principes. Ik sla het muskietenracket al bij de allereerste leefregel volledig mis; Ahimsa, ofwel geweldloosheid.

Manlief gaat het beter af met het beoefenen van geweldloosheid. Zonder zich iets aan te trekken van de zwerm zoemers, draait hij dagelijks in het muggenspitsuur zijn zes riten van verjonging af; een korte, maar krachtige reeks oefeningen bedoeld om mannen vanaf een bepaalde leeftijd vitaal en potent te houden.



Vanaf dag één, weigert hij zich in te smeren met giftige mengsels. Hij houdt stug vol bij het principe van gewenning. Bij vlagen probeer ik het ook. Het aantal muggenbulten lijkt te verminderen naarmate ik langer hier woon. Ook de jeuk ervaar ik nu als minder intens en korter van duur dan in de eerste maanden.

Toch lukt het mij niet altijd om de kriebel te negeren. Smeren met een ‘natuurlijk’ goedje waar OLE, lemon eucalyptus olie, in is verwerkt helpt het best. Al moet ik toegeven dat ik het meer smeer ter verkoeling. Bij mijn volgende bezoek aan de Chinese supermarkt bekijk ik de flessen Glacial, of Alcolade zoals ik het van vroeger ken, nog eens goed. Ik herinner me nog de verkoelende werking als mijn moeder een zakdoek gedrenkt in Alcolade om ons hoofd knoopte bij griep of hoofdpijn. De bijtende menthol moet toch ook dat effect hebben? En warempel op het etiket staat inderdaad vermeld dat het helpt tegen de jeuk van muskietenbeten.

Thuis aangekomen, laat ik de muskieten gewillig aan mijn bloed proeven. Ik spray wat Alcolade op de plek, maar het brandt niet zoals in mijn herinnering. Wat nu?

De yogales van collega Miranda biedt het bevrijdende antwoord.

‘Vandaag wil ik beginnen met een korte les over ahimsa’. Ze legt uit wat het betekent en voegt daar direct aan toe, ‘maar muggen zijn de uitzondering’.

Tara Ubachs (1972) is yogipreneur, ondernemer in de yoga branche. Sinds 2021 woont zij op Bonaire en is eigenaresse van www.mysoreyogabonaire.com en www.binduyogabonaire.com waar zij dagelijks vroeg in de ochtend yogales geeft.