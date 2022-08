KRALENDIJK – Op 27 juni bracht het National Hurricane Centre het eerste advies uit over potentiële tropische cycloon, met nummer twee, die later orkaan Bonnie werd. Van begin tot eind was deze storm een hele vreemde storm, schrijft Meteoroloog Robert Speta op firstcoastnews.com

Om te beginnen, de locatie waar het zich vormde, ongeveer acht graden noorderbreedte en ongeveer 320 kilometer mijl ten noorden van Frans-Guyana in Zuid-Amerika.

Stormen komen normaal gesproken niet zo ver naar het zuiden om een paar redenen. De belangrijkste is een gebrek aan Coriolis, waardoor de lucht niet kan cirkelen rond het lagedrukgebied, maar rechtdoor gaat. De algemene regel is dat stormen meestal ongeveer tien graden naar het noorden moeten zijn om een fatsoenlijke structuur te krijgen.

Een paar eilanden dat doorgaans geen tropische systemen ziet vanwege hun ligging zo ver naar het zuiden, werd getroffen. Waaronder Trinidad en Tobago en het eiland Bonaire.

Vanwege het zuidelijke karakter van de storm, ging het systeem ook over Venezuela voordat het westwaarts trok naar Midden-Amerika. Het kwam vervolgens op 1 juli aan land langs de kust van Nicaragua en Costa Rica. Slechts twee benoemde stormen die zijn geregistreerd, zijn ooit aan land gekomen in Costa Rica.

In tegenstelling tot de meeste stormen viel Bonnie niet volledig uiteen over de bergen van Midden-Amerika. Het behield zijn tropische stormintensiteit en werd een zeldzame oversteekstorm. Omdat het de status van tropische storm behield, bleef het zijn naam behouden toen het naar een ander bekken verhuisde. Dit was anders dan Tropical Storm Agatha waarvan de naam werd veranderd in Alex nadat het uit elkaar viel en eerder in 2022 opnieuw werd gevormd.

Bonnie was ook dicht bij een ander record. De orkaan had zijn laatste waarschuwing bij 134 graden west. Dit is belangrijk, want als het tot 140 graden west zou zijn gekomen, zou de storm het eerste geregistreerde systeem zijn geweest die van het Atlantische bekken naar de oostelijke Stille Oceaan en vervolgens naar de centrale Stille Oceaan zou zijn gegaan.