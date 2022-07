KRALENDIJK – Vanaf aanstaande maandag 1 augustus opent Bindu Yoga haar deuren in Kralendijk. De nieuwe, moderne yogastudio is gevestigd aan de Kaya Libertador Simon Bolivar 20. In dit nieuwbouwcomplex zijn diverse ondernemingen gevestigd.

Charley Heylen en Tara Ubachs hebben de handen in één geslagen en zijn samen een nieuwe yogastudio op Bonaire begonnen. Beide dames zijn al enige tijd actief als yogadocentes op het eiland. Tara schrijft met regelmaat als columnist voor Bonaire.nu, haar laatste column lees je hier.

Bindu Yoga bevindt zich op de eerste verdieping van het complex en bestaat uit een yogastudio en twee therapieruimtes waar een scala aan massages en behandelingen wordt gegeven. Bijvoorbeeld energetische healing sessies, waaronder Reiki, Ayurvedische massages, chakra balancing en zelfs regressie therapie. In het yogacentrum kunnen mensen dagelijks yoga beoefenen. Van ’s morgens 6.00 uur tot 9.00 uur en van 17:30 uur tot 21:45 uur is er een dagelijks programma van diverse yogastijlen.

Daarnaast wil Bindu Yoga de yoga- en wellnessprofessionals van Bonaire een plek geven om samen een community te vormen. Yoga wordt veel aangeboden en is erg verspreid over het eiland. De kracht zit juist in de samenwerking. Bindu Yoga nodigt daarom collega’s ook uit om samen een yoga community op te bouwen.

Ben je nieuwsgierig naar het rooster en de verschillende lessen neem dan een kijkje op de website van Bindu Yoga

Voor de opening is er een mooie actie tot 14 augustus kan je

4 verschillende yoga lessen uitproberen voor $29.