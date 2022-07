‘Ze landen 11 minuten eerder’ roep ik naar mijn lief, die de badkamer bezet houdt.

‘Opschieten, we moeten binnen vijf minuten weg voeg ik er achteraan.

De buurvrouw start haar verroeste Feroza. Een diep brommend geluid vult de straat voor we wegscheuren richting Donkey beach.

Met nog 3 weken voor de zomervakantie van start gaat, hebben we besloten niet op reis te gaan dit jaar. Mijn nieuwe Yogastudio & Holistisch Wellness Centre opent haar deuren binnenkort en dat betekent niet alleen investeren, maar ook even doorbikkelen samen met mijn compagnons.

Jammer? Nee, want iedere ochtend scooter ik naar de yogastudio, terwijl de zon zijn eerste rode stralen over het eiland werpt. Het zeewater heeft nog niet zijn aquamarijnen felheid bereikt en het is nog stil op de EEG boulevard. Los van een verdwaalde hardloper zonder verlichting is de weg helemaal van mij. Het is in dat betoverende moment van de dag dat ik verrast wordt door sprankjes van dankbaarheid dat ik in een vakantie mag wonen. Soms zijn het emoties die mij overmeesteren en vloeien er tranen gevolgd door een intens gevoel van verlichting.

Dat het eiland iets magisch heeft, weet de Tourism Corporation Bonaire raak te vangen in hun commercial “It’s in your nature”. Gênant detail; Ik hield het niet droog tijdens onze meeting met TCB. Al na de eerste beelden van het filmpje waarmee Bonaire als Wellness eiland wordt gepromoot bij potentiële vakantiegangers, zwelt er een brok in mijn keel aan.

‘Daar’, wijst mijn lief. Tegen de goudgele gloed verschijnt een schitterende ster die dichterbij lijkt te komen. Links en rechts ervan lichten om en om een rode en een blauwe stip op.

‘Wat vind je er nu van als je zo staat te kijken’? Vraagt de buurvrouw aan mijn lief. ‘Van mij mag hij wel landen nu gewoon’. Daar neemt ze geen genoegen mee. ‘Maar, wat doet dat nou met je’?

‘Het zegt mij dat ik nu heel snel een filmpje moet maken’. We grinniken om zijn ontwijkende antwoord.

‘Dat moeten vrouwen maar vertellen, wat dat emotioneel met je doet,’ vul ik aan.

‘Ik voel een warm gevoel hier’. Mijn vingers spreiden zich rond mijn hart. ‘Het hele jaar door mis ik hem eigenlijk niet echt, maar hoe dichterbij het moment komt dat hij aankomt, hoe meer ik voel dat ik hem gemist heb’.

Een half uur later is ons gezin met een warme brasa na zeven maanden weer voor twee weken herenigd. Intens geluk, daar hoef ik niet meer voor op reis.

Tara Ubachs (1972) is yogipreneur, ondernemer in de yoga branche. Sinds 2021 woont zij op Bonaire en is eigenaresse van www.mysoreyogabonaire.com waar zij dagelijks vroeg in de ochtend yogales geeft.