KRALENDIJK- Twee restaurants op Bonaire hebben een plaatsje gekregen op de lijst van Caribbean Journal met de 50 beste restaurants uit het Caribische gebied. De restaurants werden onder ander beoordeeld op culinair niveau, service en ambiance.

Brass Boer behaalt een bijzonder eervolle erkenning, met de plaatsing op nummer één. “Het Caribische parade paard van Jonnie en Thérèse Boer, het team achter de 3-Michelin sterren restaurant “De Librije”, Brass Boer is een ware sensatie. Gepaard met een prachtig uitzicht aan de waterkant geniet u van vele culinaire hoogstandjes in het restaurant van Delfins Beach Resort”, aldus de omschrijving in Caribbean Journal.

Ook het restaurant CHEFS Bonaire op Hato krijgt een bijzonder eervolle onderscheiding op nummer 7 in de lijst van 50 beste restaurants. “Hier is een beperkt aantal zitplaatsen per week beschikbaar en het restaurant is alleen open voor diner. CHEFS Bonaire biedt meer een ervaring dan alleen diner. Het is de creatie van beste vrienden Han ten Winkel en Mark Tromop, die een van de meest unieke gastronomische ervaringen in het Caribisch gebied hebben gecreëerd gevestigd in het Bamboo Bonaire Resort”, aldus het magazine.

Blij

De Tourism Corporation Bonaire (TCB) laat weten blij te zijn met de erkenning. “Dit alles past binnen ons doel om ons gastronomische landschap te ontwikkelen en te promoten, samen met andere eilandervaringen die verder gaan dan het fantastische duiken waar we altijd bekend om staan.” Aldus marketing manager Miles Mercera.