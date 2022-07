Kralendijk – Jandino Asporaat staat in augustus weer op de planken met zijn comedy show Perspectief. Daarbij doet hij Curaçao, Aruba en Bonaire aan.

Afgelopen theaterseizoen trok hij al door heel Nederland met zijn solovoorstelling en dat krijgt nu een vervolg in een wereldtour, zoals hij zelf zegt. De wereld waarop de komiek doelt is Turkije, Bonaire, Aruba en Suriname. Uiteraard kon zijn geboorte-eiland Curaçao niet worden overgeslagen.

Het thema van deze show is kijken naar het leven vanuit verschillende perspectieven. Jandino vindt dat het juist in deze wereld nodig is om dingen af en toe vanuit een ander perspectief te bekijken. ‘De waarheid ligt immers in het oog van de toeschouwer, dat is dan wel vanuit welke hoek je het bekijkt natuurlijk.’

Liefhebbers kunnen 17 augustus alvast in hun agenda noteren. Op deze avond is Jandino te zien op de parkeerplaats van de Sporthal aan de Kaya Amsterdam.

De komiek sluit zijn wereldtour af in Suriname waar hij op 27 en 28 augustus zijn show aan het publiek zal vertonen.