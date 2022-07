HELMOND- De politie heeft een zesde verdachte aangehouden die betrokken zou zijn geweest bij de moordaanslag op Peter R. de Vries. Het gaat om een Curaçaose Nederlander van 27, die gisteravond werd opgepakt in een huis in Helmond.

Volgens het Openbaar Ministerie zat de man vermoedelijk in een bende die voor geld zwaar geweld gebruikte op verzoek van een of meer opdrachtgevers. Hij zit vast in beperkingen, wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

Het OM meldt ook dat de verdachte van 26 die twee weken geleden vanuit Spanje naar Nederland werd gebracht, nog zeker negentig dagen blijft vastzitten. Eerder werd ook het voorarrest van een 27-jarige man die op Curaçao was aangehouden met die periode verlengd.

Nationaliteit

Beide verdachten hebben de Nederlandse nationaliteit. Daarnaast werd een 27-jarige Pool aangehouden, die wordt gezien als de man die de moord aanstuurde.

Volgens bronnen op Curaçao zijn drie van de verdachten in de moordzaak op Peter R. de Vries afkomstig uit Curaçao.