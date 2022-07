ORANJESTAD- Onderzoekers van de Florida Atlantic University en University of California hebben onlangs een nieuwe soort kegelslak ontdekt voor de kust van Aruba.

Deze soort bewoont de ondiepe wateren van Malmok Beach en vertegenwoordigt slechts een van de meer dan 180 soorten weekdieren die zijn gevonden tijdens een recent veldonderzoek, wat Aruba laat zien als een unieke ‘evolutionaire hotspot’ voor de regio.

Kegelslakken zijn roofzuchtige zeeslakken met kleurrijke patroonschelpen, die in de tropen voorkomen. Deze zeeslakken bewonen meestal ondiepe wateren en gebruiken een holle, met gif gevulde tand om hun prooi te verlammen. Tot voor kort werd gedacht dat de meer dan 600 soorten kegelslakken allemaal onder één geslacht vielen, maar genetisch onderzoek heeft nu uitgewezen dat deze soorten in feite van een aantal verschillende geslachten zijn.

Evolutionaire hotspot

De omgeving dicht bij de kust van Aruba is om een ​​aantal redenen uniek, waaronder de rijke en zeer endemische populaties van weekdieren. Het hoge percentage endemische dieren dat rond het eiland wordt aangetroffen, geeft aan dat Aruba een “evolutionaire hotspot” in de regio vertegenwoordigt. In de loop van het veldonderzoek van een week vond onderzoeker David Berschauer van de Universiteit van Californië meer dan 180 verschillende soorten weekdieren op Aruba.

Een van deze soorten werd later vastgesteld als een nieuwe ondersoort Jaspidiconus hendrikae, genoemd ter ere van Hendrika Wendriks, moeder van een bekende Arubaanse duiker en amateur-malacoloog, Jordy Wendricks. Deze nieuwe soort is te vinden langs Malmok Beach, een gebied op de noordpunt van Aruba. Deze nieuwe soort is gemiddeld ongeveer 14 mm lang en loopt taps toe aan beide uiteinden. Hoewel vergelijkbaar met de soort, J. vantwoudti, heeft deze nieuwe soort een levendige gele kleur en kleine rijen bruine stippen (zoals te zien is in de afbeelding hieronder).

Medicinale toepassingen

Wereldwijd worden tropische mariene eco-systemen bedreigd door kustontwikkeling, vervuiling, overbevissing en klimaatverandering. Dit verlies van leefgebied leidt tot een trapsgewijze invloed van snel verlies van soorten. Hoewel kegelslakken historisch gezien over het hoofd zijn gezien, onthullen nieuwe studies hun enorme belang.

Toxines van een aantal kegelslakken krijgen nu erkenning voor hun potentiële medicinale toepassingen. Er zijn al een aantal van deze toxines ontwikkeld en worden gebruikt als pijnstillers. Het beschermen van de unieke biodiversiteit binnen de Nederlandse Caribische kustlijn heeft niet alleen grote ecologische waarde, maar zou de sleutel kunnen zijn voor toekomstige wetenschappelijke doorbraken op een aantal andere gebieden.