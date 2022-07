KRALENDIJK – De inflatie op Bonaire is in het tweede kwartaal dit jaar hard gestegen. Consumentengoederen en -diensten werden maar liefst 9,4 procent duurder dan een jaar eerder. In het eerste kwartaal was de inflatie nog 9,2 procent.

De toename is vooral toe te schrijven aan de oplopende prijzen voor voeding en vliegtickets. Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Ten opzichte van het eerste kwartaal stegen de prijzen met 1,8 procent. Voeding werd 2,2 procent duurder, de prijzen van vluchten stegen met 8,5 procent. Spullen die nodig zijn voor onderhoud aan je huis gingen 5,5 procent omhoog, verzekeringen met 4,8 procent.

Eieren

Opvallend was de prijsstijging van eieren in het afgelopen kwartaal. De prijzen stegen fors ten opzichte van het eerste kwartaal: 16,3 procent. Halverwege mei verhoogde het bestuur van Bonaire de kleinhandelsprijs voor lokale kippeneieren.

De producenten op het eiland hadden al in april een prijsverhoging aangekondigd, door gestegen productiekosten. De tijdelijke toestemming voor de verhoging van de prijs gold voor drie maanden. Een deze dagen zal het bestuurscollege de situatie nogmaals beoordelen.