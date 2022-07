KRALENDIJK- Op het Wilhelminaplein werd op vrijdagavond al druk gewerkt aan de opzet voor de grootschalige viering van het 30-jarig jubileum van de Fundashon Wega di Number Boneiru (FNWB) die op zaterdagavond plaats zal vinden.

Het valt op dat er heel selectief gecommuniceerd is over de viering. Een neutraal persbericht van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) meldt alleen maar dat het plein is afgezet voor verkeer, als ook een stuk van de weg. Er wordt geen melding gemaakt waarvoor de afsluiting nodig is.