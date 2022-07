KRALENDIJK – Leerlingen uit groep 6 en 7 van de Papa Cornes School hebben op vrijdag 1 juli schoongemaakt langs het gehele strand van Donkey Beach. De schoonmaakactie vond plaats onder begeleiding van Clean Coast Bonaire samen met A Plastic Free Bonaire en NOBO Recycling.

De Papa Cornes School zocht contact met Carolyn Caporusso van Clean Coast Bonaire, zodat leerlingen via deelname aan een clean up activiteit, meer konden leren over de schadelijke gevolgen van plastic vervuiling. De schoolkinderen troffen veel plastic items aan op het strand, zoals bestek, rietjes en zelfs meubilair. Het meest gevonden plastic item was echter de sigarettenpeuk.

De metalen bierflesdop was volgens de schoolkinderen het op een na meest aangetroffen afval op Donkey Beach. Dit leidt tot de conclusie dat onze publieke stranden vervuild worden door bierdrinkende, rokende (jong) volwassenen. Het is overduidelijk dat deze strandgangers hun afval laten liggen, ook al heeft Selibon meerdere afval stations aangelegd bij Donkey Beach.

Schoon Strand Petitie

Meedoen aan een clean up is leuk en leerzaam, maar het is niet de bedoeling dat kinderen de troep van volwassenen opruimen. Clean Coast Bonaire, A Plastic Free Bonaire en NOBO starten daarom met een Schoon Strand (Clean Beach) Petitie. Doel van deze petitie is de overheid te pushen om budget beschikbaar te stellen voor de preventie van zwerfvuil. De eerste eenvoudige stap kan zijn om borden te ontwikkelen voor alle publieke stranden met de duidelijke boodschap “Houd Bonaire Schoon”. Volg deze link om de petitie te ondertekenen: https://chng.it/SjW2qKtqQN

Foto – Sharon Bol