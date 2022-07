KRALENDIJK- Bonaire krijgt binnenkort een eigen exclusieve koffiebranderij: Bonchi Boneiru. De koffiebranderij is het initiatief van data-analist Nort van Hulten.

Van Hulten verhuisde in 2020 naar Bonaire, vanuit de wens een wat rustiger bestaan te leiden in vergelijking met Nederland. “Na twee jaar freelance bedrijfsanalist te zijn geweest, besloot ik dat ik iets echts wilde creëren, iets wat zou kunnen bijdragen aan de gemeenschap, iets wat ook in positieve zin zou bijdragen aan onze planeet”, zegt Van Hulten.

Van Hulten vertelt ook dat zijn liefde voor koffie de inspiratie was voor het starten van zijn eigen koffiebranderij. “Er is geen verse koffie van hoge kwaliteit op Bonaire, terwijl we zo dicht bij enkele van de meest populaire koffiebronnen zijn gevestigd. En zo werd een idee geboren”

Regio

Van Hulten wil koffie halen uit koffie-producerende landen in de regio, zoals Colombia, Nicaragua en Guatemala. Niet alleen is er in de regio veel goede koffie te krijgen, maar door kortere lijnen is er veel minder uitstoot veroorzaakt bij de verscheping.

Van Hulten wil direct met de koffieboeren werken, zodat deze een betere prijs krijgen voor hun producten. Ook voor op het eiland zelf heeft Van Hulten de nodige ideeën om niet alleen zijn koffie aan de man te brengen, maar ook op een maatschappelijk verantwoorde wijze te ondernemen.

Komende week gaat de nieuwe onderneming van start met koffiebranden. Op zondag 10 juli op de boerenmarkt van LVV kunnen klanten voor het eerste terecht bij Bonchi Boneiru om de op het eiland gebrande koffie te zien, ruiken, proeven, en kopen.