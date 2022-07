KRALENDIJK – Eilandskinderen van Bonaire die buiten Bonaire studeren en terugreizen naar Bonaire, hoeven met ingang van 1 juli geen Visitor Entry Tax (toeristenbelasting) te betalen wanneer zij studeren volgens de wet studiefinanciering BES (Wsf BES). De Eilandsraad heeft dit op 12 april 2022 in de “Toeristenbelastingverordening” vastgesteld.

De afdeling studiefinanciering van de Rijksdienst Caribisch Nederland stuurt alle studenten die hiervoor in aanmerking komen een ‘Verklaring voor vrijstelling toeristenbelasting Bonaire’. Zo kunnen deze studenten vanaf 1 juli aantonen dat ze BES-student zijn. De verklaring moet bij aankomst op Bonaire getoond worden.

De meeste studenten die volgens de Wsf BES studeren of die onder de ‘Nederlandse’ studiefinanciering vallen, maar wel een opstarttoelage hebben gekregen vanuit de BES-studiefinanciering, hebben deze verklaring inmiddels via email ontvangen. Deze verklaring is 3 maanden geldig. Vanaf het nieuwe studiejaar zal de verklaring jaarlijks aan de studenten gestuurd worden.

Verklaring

De meeste jongeren die vanaf Bonaire voor studie elders zijn gaan wonen, hebben zich in hun nieuwe woonplaats moeten inschrijven. En hebben daarom geen geldige Sedula van Bonaire meer.

Woonde je op Bonaire en ben je buiten Bonaire gaan studeren met studiefinanciering BES, dan krijg je automatisch via email de “Verklaring voor vrijstelling toeristenbelasting Bonaire” toegestuurd. Print deze verklaring uit en neem deze mee als je terug naar Bonaire reist. Vergeet niet om voorafgaand aan je reis via de website bonaireisland.com je aan te melden zodat je een QR-code krijgt. Met deze QR-code én je verklaring kun je aantonen dat je BES-student bent en hoef je geen Visitor Entry Tax te betalen bij aankomst op Bonaire.

Heb je vóór 1 juli de verklaring niet via email ontvangen, maar reis je wel binnenkort naar Bonaire? Kijk dan voor meer informatie op de Facebookpagina van RCN-studiefinanciering.