KRALENDIJK – Op vrijdag 24 juni jl. vond in de Piet Mondriaan zaal bij Courtyard Marriott van 9.00 tot 12.00 uur een workshop plaats, die georganiseerd was door de Zorg en Welzijn Groep en Fundashon Alzheimer Bonaire. Het onderwerp was ‘Omgaan met dementie volgens de Brein Omgeving Methodiek’. Roxanne Brockotter was de spreker en uitgenodigd waren de bestuurders en medewerkers in een leidinggevende functie binnen de zorginstellingen op Bonaire.

De opkomst was buiten verwachting met een totaal van 42 deelnemers inclusief fysiotherapeuten en medici. Het was een zeer geslaagde en interessante presentatie conform reacties van de aanwezigen na afloop. Medewerkers van Zorg en Welzijn Groep gaven na de pauze een presentatie over Dagopvang en Respijtzorg terwijl een vrijwilliger/zorgverlener van Fundashon Alzheimer Bonaire aan de hand van voorbeelden liet zien hoe goed gebruik kan worden gemaakt van de Qwiek Up Projector en de MEM-beer, beide innovatief in de zorg binnen de dagopvang en verzorgingshuizen op Bonaire.

Op de foto een deel van de deelnemers, allen zeer tevreden en dankbaar voor de gelegenheid die hen was aangeboden om aan zo’n interessante workshop deel te nemen, welke volgens hun zeker zal bijdragen aan de zorgkwaliteit op Bonaire.