De onderscheidingen werden uitgereikt door BONHATA directrice Veroesjka de Windt. Foto: ABC Online Media.

KRALENDIJK- De Bonaire Hotel and Tourism Association (BONHATA) heeft donderdag de onderscheidingen voor Stars of the Industry uitgereikt.

In het kader van het programma worden onderscheidingen uitgereikt aan medewerkers in de toeristische sector van Bonaire die zich hebben onderscheiden op het gebied van klantenservice, bedrijfsvoering of teamwerk.