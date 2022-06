PHILIPSBURG- De benzineprijs is op Sint-Maarten gestegen naar 3 gulden en dertig cent per liter (USD 1.84). Dat is ruim duurder dan bijvoorbeeld op Bonaire.

De regering in Philipsburg zegt te betreuren dat de ontwikkeling van de prijzen op de International markten nog steeds niet de goede kant uitgaat, onder meer door de oorlog in Ukraine.

Het ministerie van Economie en Transport zegt nog te werken aan maatregelen om de benzineprijs terug te dringen, zoals ook de andere eilanden is gebeurd.