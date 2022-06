KRALENDIJK – Gisteren 14 juni was de aftrap van de eerste editie van de Bonaire Rum Week. De Rum Week is georganiseerd door diverse lokale partijen en Caribbean Journal. De week staat in het teken van verschillende merken rum die elk hun eigen karakter en smaak hebben. Bezoekers kunnen door middel van tastings kennis maken met uiteenlopende merken uit de Caribbean en daarbuiten.

foto: © Inge Poorthuis

Bonaire Rum Week bij Plaza Beach & Dive Resort

Bonaire.nu was vandaag uitgenodigd door Plaza Beach & Dive Resort om de sfeer van de Rum Week zelf te komen proeven. Het thema van deze middag was Rum at the Beach. Bezoekers konden vandaag van 15.00 uur tot 17.00 uur op het prachtige strand van Plaza genieten van verschillende soorten rum.

Toen we om 15.00 uur aankwamen op het strand was het al gezellig druk en zat de sfeer er al goed in. Bij de diverse stands op het strand werd uitleg gegeven over de vertegenwoordigde merken en het ontstaan van de blends. Alle smaken en soorten rum konden vervolgens geproefd worden. Was een bepaalde rum niet helemaal jouw smaak, dan werd je deskundig geadviseerd om de voor jou perfecte rum te vinden. Ondertussen werden er verschillende hapjes geserveerd en genoten de bezoekers van live muziek van de Silver Bullets.

foto: © Inge Poorthuis

De Bonaire Rum Week duurt nog tot en met 17 juni met aansluitend op zaterdag 18 juni vanaf 11.00 uur de Bonaire Rum Expo in het centrum van Kralendijk.

