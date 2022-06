KRALENDIJK – Het rampenteam van het openbaar lichaam Bonaire beschikt sinds kort over twee satelliet telefoons. Met deze toestellen kan er gebeld worden mocht er tijdens een ramp of crisis het telefoonnetwerk uitvallen. De telefoontoestellen zijn overhandigd door Quinton Stroop van Telbo aan gezaghebber Edison Rijna.

Ruim voor het begin van het orkaanseizoen, dat op 1 juni van start is gegaan, begon het openbaar lichaam Bonaire voorbereidingen te treffen. Het aanschaffen van satelliettelefoons was een van de prioriteiten van het rampenteam. Telbo is één van de communicatiebedrijven in het team dat zich bezig houdt met telecommunicatie tijdens een calamiteit.

Orkaanseizoen

Op de website van het openbaar lichaam Bonaire zijn er tips te vinden over voorbereidingen die een ieder kan treffen nu het orkaanseizoen is begonnen.