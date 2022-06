DEN HAAG – Staatssecretaris Alexandra van Huffelen brengt volgende week opnieuw een bezoek aan de drie eilanden van Caribisch Nederland. Ze neemt minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening mee. Na dit gezamenlijke bezoek aan Saba, Sint Eustatius en Bonaire reist Van Huffelen door naar Aruba voor overleg met premier Evelyn Wever-Croes.

Het bezoek begint op Saba op zondag 12 juni en maandag 13 juni. Daarna reist zij met De Jonge per ferry naar Sint Eustatius. Daar staat een townhall-meeting met de bevolking gepland, waar niet alleen over de terugkeer naar democratie wordt gesproken, maar waar minister De Jongen in gesprek gaat over zijn portefeuille.

Woensdagavond 15 juni vliegt de delegatie naar Bonaire. Vrijdag 17 juni eindigt het bezoek aan de drie eilanden en vliegt De Jonge weer terug. Alexandra van Huffelen blijft tot zondag en vliegt dan door naar Aruba om maandag met premier Evelyn-Wever Croes te praten over COHO.