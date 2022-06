THE BOTTOM- Hemmie van Xanten, tot voor kort eilandsraadslid voor de WIPM partij heeft zich afgelopen woensdag onafhankelijk verklaard. Dat betekent dat die WIPM niet meer zonder oppositie regeert. De partij blijft echter zeer sterk met vier van de vijf zetels in de Raad.

“Op 1 juni heb ik officieel de gezaghebber van het Openbaar Lichaam Saba, de heer Jonathan Johnson, laten weten dat ik geen eilandsraadslid meer zal zijn namens de politieke partij WIPM”, aldus Van Xanten in een korte verklaring.

Van Xanten zegt ook dat hij zijn termijn zal blijven uitzitten zonder enige band met een politieke groepering of partij. “De reden voor mijn ontslag is vooral gebaseerd op het feit dat het functioneren van de partij niet beantwoordt aan mijn verwachting van het runnen van een professionele politieke partij. Misschien omdat mijn culturele achtergrond verschilt, misschien vanwege mijn ervaring als schooldirecteur wereldwijd. Als dit de norm is en de afgelopen decennia de norm is geweest, zal ik dit respecteren maar er niet mee eens zijn en heb ik daarom ontslag genomen als lid van de partij”, aldus Van Xanten.

Rooskleurig

Van Xanten zei in zijn verklaring ook dat hij dacht dat de toekomst er rooskleurig uitzag en dat er sprake was van vele mogelijkheden voor het eiland. “Ik blijf mijn termijn uitzitten in het belang van alle Sabanen en sta open voor elk advies, steun of kritiek”, aldus het voormalig WIPM-raadslid.