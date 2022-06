Afgelopen woensdag 1 juni vierde Mental Health Caribbean (MHC) haar jubileum op feestelijke en informatieve wijze op Bonaire. De hele week staat in het teken van de viering met activiteiten zoals verschillende symposia, teambuildingsactiviteiten, feest en de publieke theatervoorstelling ‘Kibra Silensio’. Ook de collega’s van de bovenwindse eilanden, Saba en Sint-Eustatius, zijn aanwezig om dit met collega’s te vieren.

Mental Health Caribbean (MHC) en haar voorganger Stichting Verslavingszorg en Psychiatrie Caribisch Nederland (SVP-CN) bestaat sinds 1 juni 2012 en is gerealiseerd uit de omvorming en verbreding van de voormalige Stichting Verslavingszorg Bonaire. Sindsdien is MHC uitgegroeid naar een organisatie met 6 verschillende afdelingen, een eigen raad van toezicht en in totaal meer dan 80 medewerkers in dienst.

“In de afgelopen jaren is het steeds beter gelukt om ‘mental health’ uit de taboesfeer te halen en inzichtelijk te maken dat naast fysieke gezondheid de samenhang met geestelijk welbevinden van essentieel belang is. In samenwerking met ketenpartners en de gemeenschap kunnen we in de zorg steeds meer bereiken voor de inwoners van Caribisch Nederland. Op naar het volgende jubileum!” aldus Erik Jansen, directeur-bestuurder MHC.

Teambuilding

De viering wordt afgetrapt met een organisatie-brede teambuilding die al jaren niet door kon gaan wegens de steeds wijzigende corona maatregelen. Op woensdag kwamen de MHC-collega’s bijeen voor een informatieve symposium, met onderwerpen zoals brua en psychiatrie, psychoses en de-stigmatisatie in de GGZ. Op donderdag worden de medewerkers van de ketenpartners van harte uitgenodigd om ook dit symposium bij te wonen. En op vrijdag is er een diploma uitreiking voor de eerste lichting afgestudeerde GZ-psychologen van alle eilanden binnen het Koninkrijk. De jubileumviering wordt afgesloten met in het weekend de publieke theatervoorstelling ‘Kibra Silensio’.

Kibra Silensio (‘doorbreek de stilte’) is een theatrale en muzikale zoektocht van choreografe Ritzah Statia naar ervaringen en belevenissen van Caribische jongeren. Een voorstelling waarvoor de hiphop- en Afro-Caribische cultuur de bronnen vormden. Met de centrale vragen: Hoe gaat de nieuwe jonge Caribische generatie om met moeilijke en traumatische belevenissen? Opgroeien in een gemeenschap waarin soms een mentaliteit heerst van ‘omdat ik het zeg’ en ‘suck it up’. Wat is het effect hiervan op latere leeftijd?

Kaartjes voor de theatervoorstelling kunnen opgehaald worden bij MHC en bij Sentro Akseso (voormalig CJG).