De Curaçaose overheid heeft ruim 43 miljoen dollar aan Russische bezittingen bevroren. Het gaat om bezittingen en tegoeden die eigendom zijn van vijf Russen die op een sanctielijst van de Europese Unie staan.

Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn verplicht uitvoering te geven aan de sancties die door de Europese Unie zijn aangenomen. Maar de implementatie en handhaving van deze sancties zijn geen Koninkrijksaangelegenheid, zegt minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra.

Hoekstra tekent daarbij ook aan dat hij geen juridische bevoegdheid heeft om op de eilanden inzage te verkrijgen, maar dat die in collegiaal verband zijn gedeeld met Den Haag.

Luchtvaart

Het Arubaanse Ministerie van Transport heeft tot op heden bij negen in Aruba geregistreerde vliegtuigen geconcludeerd dat er een mogelijk verband is met Rusland. Geen van de vliegtuigen bevindt zich in Aruba.

Curaçao en Sint Maarten beschikken over een relatief klein gezamenlijk luchtvaartuigenregister van ongeveer 25 vliegtuigen. De vliegtuigen worden met name gebruikt voor vliegverkeer tussen de Caribische delen van het koninkrijk. De vliegtuigen die in het register van Curaçao en Sint Maarten zijn ingeschreven, hebben geen Russische eigenaar of houder.

Scheepvaart

Op dit moment zijn er geen schepen van personen of entiteiten op de sanctielijst die in de havens en/of wateren van respectievelijk Aruba, Curaçao of Sint Maarten verblijven. Wel is er in Sint Maarten een schip op land aangetroffen van een gesanctioneerd Russisch individu. Dit schip is door de autoriteiten van Sint Maarten ‘bevroren’.