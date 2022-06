Veertig kilometer wandelen van de slavenhuisjes in het zuiden van het eiland naar Rincon voor het goede doel. Het kan aanstaande zondag. Dan vindt de 19de editie van de Walk a Thon Bonaire plaats om geld in te zamelen voor de atleten van het Special Olympics Team.

Deelnemers kunnen de route of een deel ervan wandelen, hardlopen of fietsen. Onderweg zijn er stops met water, fruit en limonade. De start is om 5 uur ’s morgens voor de fietsers en 5 minuten later starten de hardlopers en de wandelaars.

El Mundo

De organisatie heeft inmiddels al 600 kaartjes verkocht, maar er zijn nog kaartjes beschikbaar. Die kunnen vrijdag en zaterdag bij El Mundo tijdens de inschrijfuren gekocht worden.