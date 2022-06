KRALENDIJK- In samenwerking met onder andere Openbaar Lichaam Bonaire, (OLB) Tourism Corporation Bonaire (TCB) en Bonaire Hotel And Tourism Association (BONHATA) wordt op zaterdag 18 juni van 11 tot 19 uur een Rum Expo georganiseerd door Tiki & Co. In de Kaya Korsou zullen diverse stands komen te staan waar de bezoekers kunnen genieten van maar liefst 26 verschillende merken rum. Uit alle windstreken zijn merken betrokken bij deze eerste editie van de Bonaire Rum Expo. Er is rum van onze buureilanden Curaçao en Aruba en natuurlijk van Bonaire zelf. Ook van andere Caribische eilanden, Nederland, Venezuela en nog vele andere landen vind je tijdens de Bonaire Rum Expo diverse merken en soorten rum.

Bij binnenkomst krijgt iedere bezoeker een eigen beker, welke je tijdens de dag steeds gebruiken kunt. De beker is speciaal ontworpen voor de Bonaire Rum Expo en zal niet misstaan bij jou thuis.

De Bonaire Rum Expo start om 11 uur, je gaat op ontdekkingsreis naar de voor jou perfecte rum. Bij iedere stand is er de mogelijkheid om alles te vragen wat je over hun rum weten wil. Natuurlijk mag er ook geproefd worden. Gedurende de dag worden er diverse events georganiseerd zoals om 13.00 uur het serveren van micro bites gemaakt met rum door chef kok Rick Baak.

Op het terras van Diver’s Diner is de hele dag live muziek en er kan ook gegeten worden. Op het event is er ook eten verkrijgbaar bij diverse food trucks, en Karels Beach Bar. Diverse gerechten zullen worden bereid met verschillende soorten rum

Om 15 uur wordt er een Daiquiri Kombat op de main stage georganiseerd, iedere barkeeper of bezoeker kan zich opgeven voor deze wedstrijd en laten zien dat hij/zij de beste en snelste Daiquiri op de bar weet te zetten. Er zullen diverse masterclasses worden gehouden, ’s avonds wordt Tiki & Co overgenomen door barkeepers uit Nederland en Curaçao. De kaarten voor het event kosten $40,- en zijn verkrijgbaar bij:

Tiki & Co

Cadushy Distillery

The Wine Factory

Karels Beach Bar

Bottles

Best Cellars

Tevens is er de mogelijkheid om op zaterdag 18 juni kaarten te kopen aan het begin van de Kaya Korsou bij de stand van TCB.