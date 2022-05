KRALENDIJK- Op zaterdag is op grootse wijze stilgestaan bij de viering van het tienjarig bestaan van Hillside Bonaire. De feestelijkheden begonnen rond vier uur in de middag en duurden tot middernacht.

Er waren diverse muzikale optredens, een modeshow met deelname van diverse winkels en tegen middernacht een heuse vuurwerkshow. Over dat laatste waren met name de buurtbewoners wat minder te spreken. Op sociale media werd door diverse mensen geklaagd over geschrokken huisdieren.