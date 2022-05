KRALENDIJK- In december 2021 heeft STINAPA in een stakeholder sessie aangekondigd dat er wijzigingen zullen optreden ten aanzien van het beleid en de tarieven van de ‘overnight moorings’. Jachteigenaren en ondernemers hebben STINAPA verzocht om duidelijkheid te scheppen over de ‘moorings’ voorafgaand aan het orkaanseizoen (1 Juni t/m 30 November).

De overnight moorings worden beheerd door STINAPA en Harbour Village Marina (HVM) in opdracht van het Openbaar Lichaam Bonaire.

Bonaire is een populaire en veilige bestemming voor jachten om gedurende het orkaanseizoen te verblijven, omdat het eiland net buiten de orkaan gordel ligt. Gedurende deze periode ontvangt Bonaire bezoekende boten die de ‘overnight moorings’ gebruiken totdat het orkaanseizoen voorbij is.

Het tarief voor gebruik van de ‘overnight moorings’ gedurende het aankomende orkaanseizoen is $11,- per nacht. Dit tarief bestaat uit $10,- ‘mooring fee’ en $1,- ‘service charge’. STINAPA en HVM willen een structurele verhoging invoeren nadat het huidige orkaanseizoen afgelopen is. In het geval van zwaar weer (zuidwester wind sterker dan 5bft) zijn ‘mooring’ gebruikers verplicht om hun boot van de ‘moorings’ te halen en die ofwel naar dieper water te brengen of vooraf een plaats in een van de marina’s te reserveren. Dit om schade aan de ‘moorings’, koralen en boten te voorkomen.

Afvalwater

Het lozen van sanitair afvalwater in het Mariene Park is al sinds 2010 verboden bij wet. Eigenaren van boten zonder vuilwater tank zijn per 1 september 2022 niet langer welkom om gebruik te maken van de ‘overnight moorings’. Echter zijn ze wel welkom in de marina, waar ze gebruik kunnen maken van de sanitair faciliteiten aan land. De uitpomp faciliteiten die Harbour Village onlangs heeft geplaatst is klaar voor gebruik. Jachteigenaren worden aangemoedigd om van deze faciliteit gebruik te maken.

Voor meer informatie over het STINAPA ‘moorings’ beleid kunt u contact opnemen met Wijnand de Wolf [email protected] of met Judith Raming [email protected]