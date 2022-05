KRALENDIJK- Gisteravond is het Grand Windsock Resort op Bonaire officieel geopend. Voor de opening was twee derde van alle eigenaren van de appartementen en villa’s aanwezig. De afgelopen week hebben zij diverse activiteiten op het eiland ondernomen met als afsluiting de grand opening van het resort.

Op het officiële gedeelte van de avond werden speeches gegeven door onder andere de resortmanager Charles Vos en Miles Mercera van de Tourism Corporation Bonaire (TCB). Miles vertelde in zijn speech dat hij vroeger als kind naast het terrein van het Grand Windsock Resort is opgegroeid en destijds als zes jarige jongen al droomde van een hotel op exact deze plek. Hij vertelde dankbaar en blij te zijn dat zijn droom met de komst van het resort werkelijkheid is geworden.

Foto: © ABC Online Media

Tijdens de openingsavond konden genodigden en eigenaren van de villa’s en appartementen op het resort genieten van muziek, dans en heerlijke hapjes en drankjes. Op het openingsfeest waar zo’n 200 gasten aanwezig waren werd tot in de klein uurtjes volop genoten.

Foto: © ABC Online Media

Van woeste vlakte tot prachtig resort

Zo’n vier en een half jaar geleden is er begonnen met de bouw van het resort aan de E.E.G. Boulevard. Het resort bestaat uit 72 appartementen en villa’s, sommige met privé zwembad. Een groot gemeenschappelijk zwembad met palapa’s en ligbedden en een moderne bar/restaurant.

Op het resort terrein bevindt zich tevens een vestiging van duikschool Wannadive. Het aan de overkant van de straat gelegen The Beach is een moderne beach club waar de gasten van Grand Windsock Resort zo naartoe kunnen wandelen. Als kers op de taart heeft het Grand Windsock Resort afgelopen week de Tripadvisor Travelers Choice Award 2021 gewonnen. Hiermee mag het resort zich tot de top 10% hotels wereldwijd rekenen.

Foto: © ABC Online Media