KRALENDIJK – Het cruiseschip Mariner of the Seas heeft Bonaire voor de eerste keer bezocht. De Mariner of the Seas kwam woensdag in de vroege ochtenduren de haven van Bonaire binnengevaren met 2923 passagiers aan boord.

Ruewen Leito van de scheepsagent Maduro Shipping heeft kapitein Tobias Oster en zijn bemanning verwelkomd op Bonaire. Dit vond plaats in tegenwoordigheid van Kia San Silberie die de havenmeester vertegenwoordigde en Cristely Cranston van Tourism Corporation Bonaire – TCB.

In de avonduren heeft het cruiseschip koers gezet naar Willemstad, Curacao.