KRALENDIJK – De bestuurder van een auto, die afgelopen zaterdagmorgen om half 5 over de Kaya Monsigneur Nieuwindt reed, is over de kop gegaan toen hij probeerde uit te wijken voor een plas water. De bestuurder verloor de macht over het stuur, botste tegen een lantaarnpaal en kwam op zijn kop tot stilstaand.

Volgens de politie was de bestuurder vermoedelijk onder invloed van alcohol, maar er kon op dat moment geen blaastest worden afgenomen omdat het ambulancepersoneel hem medische hulp gaf en daarna naar het ziekenhuis meenam voor medische behandeling.

Doordat er door de botsing tegen de lantaarnpaal allemaal kabels loskwamen, werd de WEB ook in kennis gesteld.