KRALENDIJK- In de maand april heeft Tourism Corporation Bonaire (TCB) deelgenomen aan speeddatesessies met de agenten van Reiscreaties Pelikaan.

Reiscreaties Pelikaan Travel Group is een van de belangrijkste reisorganisaties in Zuid-Nederland. Tijdens dit evenement had TCB de mogelijkheid om een workshop te geven aan meer dan 30 agenten van Pelikaan Travel Group.

Workshop

TCB heeft een workshop gegeven aan de reisagenten om de ontwikkelingen op het eiland onder de aandacht te brengen. Ook de agenten kennis te geven van alle mogelijkheden die Bonaire te bieden heeft, en tijdens de sessies de unique selling points van de bestemming delen.

Een van de belangrijkste doelstellingen tijdens deze educatieve sessies was om reisagenten te informeren over de visie van Bonaire, als het gaat om kwalitatief hoogwaardig toerisme, met een lage impact.