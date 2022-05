Dit jaar verwachten de meteorologen opnieuw een drukker dan gemiddeld orkaanseizoen. De afgelopen twee jaar was dat ook al het geval. 2020 was zelfs een recordjaar met vijftien orkanen, waarvan zeven als zwaar werden bestempeld: categorie drie en hoger.

Of het zover komt dit jaar staat te bezien, maar het Atlantisch orkaanseizoen dat officieel op 1 juni begint kent wel een aantal gunstige voorwaarden voor het ontstaan van tropische stormen en orkanen. Zo is La Niña nog steeds actief waardoor het zeewater warmer is dan normaal.

Drie genormeerde weerinstituten in Amerika denken dat er dit jaar zo’n zestien tot twintig stormen komen die een naam krijgen. Zes tot acht groeien uit tot orkaan, waarvan drie tot vijf zeer zwaar worden.

De namenlijst voor 2022 is ook bekend. Het is dezelfde lijst als de lijst die in 2016 is gebruikt. Iedere zes jaar komt dezelfde namenlijst terug. Soms verdwijnen namen als een orkaan veel schade en leed heeft veroorzaakt. Dan wordt een naam vervangen.

Het eerste weersysteem dat zich goed ontwikkeld gaat Alex heten, gevolgd door Bonnie en Colin.