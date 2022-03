KRALENDIJK- Er zijn grote zorgen over de gevolgen van de Internationale Mastercard organisatie om af te stappen van het gebruik van het Maestro-systeem voor pinbetalingen. Mastercard heeft al enige tijd terug aangegeven te stoppen met Maestro.

Concreet betekent dit dat de uitgevers van pinpassen dat zij een keuze maken tussen de twee dominante systemen daarvoor, V-pay van Visa of Mastercard Debit. Internationaal worden afspraken gemaakt voor regio’s over de maximale kosten die een pinbetaling met zich mee mag brengen. Het huidige pinnen, met de pinpassen voorzien van het Maestro logo, kost aan de winkeliers maximaal 5 cent voor elke pinbetaling.

Het risico zit hem vooral in het feit dat de betalingen met de V-pay en MasterCard Debit kaarten lokaal lijken te worden gezien als credit card betalingen, waar tot wel 5% commissie over over het aankoopbedrag verschuldigd is.

Voor discounter BonDiGro Supermarket is de onduidelijkheid aanleiding geweest de aan te kondigen debit kaarten van de Orco Bank, die al overstapte op het nieuwe systeem, niet langer meer te accepteren.

Geen antwoorden

Het meest frustrerend is het totale gebrek aan antwoorden als het gaat om de geconstateerde problematiek. Bonaire.nu legde de vraag over de dreigende kostenverhoging voor aan onder meer de Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten (CBCS), De Nederlandsche Bank (DNB) en de voorzitter van de Bonaire Bankers Association.

Hoewel DNB en de Bankiersvereniging toegeven dat het probleem speelt, hebben ook zij weinig tot geen informatie. “Recentelijk zijn wij door verschillende partijen (Unkobon, BBE) geattendeerd op de problematiek die u signaleert. DNB is er al langer van op de hoogte dat Maestro vervangen gaat worden door Debit Mastercard; dit is namelijk een internationale operatie. DNB gaat echter niet over tarieven van betaaldiensten en heeft op dat terrein geen bevoegdheden” zo schrijft de Bank op 28 januari jl. in antwoord op vragen van Bonaire.nu.

Ook zegt DNB nog te onderzoeken wat een en ander voor de BES betekent en bezien of DNB daar iets aan kan doen.

CBCS reageert helemaal niet op de vragen, hoewel de problematiek net zo goed op Curaçao en Sint-Maarten speelt, als op de BES-eilanden. Daar immers hebben bijna alle banken hun hoofdvestiging. Ook de MCB kan desgevraagd nog niet bevestigen of de nieuwe systemen inderdaad leiden tot hogere kosten voor winkeliers. “Afspraken over dit soort tarieven worden per regio gemaakt en de BES-eilanden, sterker nog, de hele Caribische Regio legt wat dat betreft weinig gewicht in de schaal, simpelweg omdat we te klein zijn”, is de uitleg van de grootste bank op het eiland. De bank zegt ook de problematiek en mogelijke oplossingen nog te bestuderen.

Unkobon

Wietze Koopman van de consumentenorganisatie Unkobon bevestigt desgevraagd ook op de hoogte te zijn van de problematiek, maar net zo min concrete antwoorden te hebben ontvangen. “In Nederland geldt de Europese Interchange Fee Verordening, met een zogenaamde Lidstaatoptie, op grond waarvan zogenaamde interchange fees voor kaartbetalingen zijn gemaximeerd”. Koopman geeft ook aan dat het maar zeer de vraag is, of afspraken voor Nederland, ook gelden voor pinbetalingen op de BES-eilanden.

Te voorzien is dat winkeliers, in het ergste geval, af gaan zien van het accepteren van pinbetalingen. “Een kost van 5% betekent zo ongeveer de helft van mijn brutomarge”, zegt een winkelier. “Ik moet als dit doorgaat of pinbetalingen in zijn geheel gaan weigeren, of ik moet de kosten doorberekenen aan de klant”. Dat laatste wordt echter nadrukkelijk verboden door leveranciers van de pinautomaten waarmee gepind kan worden. Het doorberekenen van kosten aan de klant, leidt tot een onmiddellijke opzegging van de overeenkomst met de betreffende bank.

