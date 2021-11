Bonaire op Best of the World 2022 National Geographic Traveler

KRALENDIJK – Bonaire is geselecteerd als een van National Geographic Traveler’s beste bestemmingen in 2022. De zogenaamde ‘Best of the World’ – lijst is een van de meest invloedrijke lijsten ter wereld wat reizen betreft en verschijnt in alle internationale edities van National Geographic Traveler, zowel in print als online.

National Geographic Traveler’s Best of the World 2022 heeft vijf categorieën – natuur, avontuur, cultuur, duurzaamheid en familie – en beloont 25 bijzondere bestemmingen met een relevant verhaal voor het komende jaar. Bonaire is ondergebracht in de categorie ‘familie’ en wordt beschreven als een ideale plek om samen de onderwaterwereld van het eiland te ontdekken, met vermelding van het Bonaire Marine Park.

“Dat Bonaire op de 2022 ‘Best of the World’ lijst van National Geographic Traveler prijkt, is natuurlijk fantastische internationale promotie die de naamsbekendheid van ons eiland zeker ten goede zal komen. Er wordt wereldwijd enorm naar uitgekeken weer te kunnen reizen en nieuwe bestemmingen te ontdekken en we zijn dan ook zeer verheugd met de eervolle vermelding op deze top 25 van beste bestemmingen in 2022. We kijken ernaar uit nieuwe bezoekers te ontvangen en alle prachtige plekken en unieke karakteristieken van ons eiland met hen te delen”, aldus Miles Mercera, CEO van Tourism Corporation Bonaire.

