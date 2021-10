Minister van Engelshoven bezoekt Bonaire 

Foto – Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

KRALENDIJK – Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) brengt van 24 tot en met 27 oktober een werkbezoek aan Bonaire. De minister gaat langs bij enkele scholen en culturele instellingen.

Van Engelshoven heeft een vol programma voor de boeg. Op maandag, 25 oktober staat het bezoek in het teken van het onderwijs. Gedurende het eerste dagdeel bezoekt de minister onder meer de Brede School Papa Cornes. Dit is één van de scholen die aankomende leraren opleidt via het concept van Samen Opleiden & Professionaliseren. Ook gaat de bewindsvrouw langs een leerwerkbedrijf en de IT Academy van de SGB. De minister geniet van een lunch bij restaurant Chez Nous, voorbereid door VMBO leerlingen en uitgeserveerd door SLP leerlingen van de SGB.

Verder staat er een gesprek met leden van het Bestuurscollege van Bonaire op het programma. Van Engelshoven zal onder andere spreken over het doorstromen van studenten, de inzet voor de onderwijsagenda 2022-2026, cultuuronderwerpen en punten die op het ministerieel Vierlandenoverleg begin 2022 worden geagendeerd.

Dinsdagochtend 26 oktober spreekt de minister het voltallige Bestuurscollege en brengt ze een bezoek aan de Openbare Bibliotheek Bonaire. Hier zal zij samen met Gedeputeerde Den Heijer een intentieovereenkomst voor de bibliotheek ondertekenen en aansluitend de bouwlocatie van het monumentale complex Cocari II bezoeken. Na de middag heeft ze een ontmoeting met enkele Top trainees en gaat ze in gesprek met EQ Bonaire over LHBT-rechten.

Op de laatste dag, woensdag 27 oktober, gaat de minister naar Rincon waar ze een bezoek zal brengen aan Mangazina di Rei en aan Kolegio San Luis Beltran. Zij zal daar een muziekles bijwonen van het leerorkest.

Het werkbezoek van de minister wordt afgesloten met een persconferentie.

