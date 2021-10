Ondanks relatief hoog aantal besmettingen geen nieuwe maatregelen Bonaire

KRALENDIJK- Ondanks het feit dat het aantal nieuwe besmettingen per dag nauwelijks afneemt, gaat de overheid van Bonaire vooralsnog geen strengere maatregelen opleggen om het Covid-virus verder in te dammen.

Volgens gezaghebber Edison Rijna is de benadering nu om gericht maatregelen te nemen op die plekken waar relatief veel besmettingen plaats vinden. De afgelopen weken ging het daarbij vooral om relatief jonge kinderen die op school of dagopvang worden besmet en het virus vervolgens mee naar huis nemen, waar zij anderen aansteken. “Daarmee voorkomen we dat we maatregelen op moeten leggen die dan de brede samenleving treffen”, zei Rijna.

Volgens GGD arts Loes Jaspers is positief dat de kinderen doorgaans geen ernstige symptomen ontwikkelen, maar dat beeld is bij volwassenen die vervolgens worden aangestoken, helaas niet altijd hetzelfde.

Plateau

Jaspers gaf, in antwoord op vragen van de pers, toe dat Bonaire momenteel op een soort plateau zit, waarbij de besmettingen nog niet echt flink dalen. “Hoewel mensen nu verwijzen naar Curaçao en Aruba, als plaatsen waar besmettingen lager zijn, zagen we daar ook dat de cijfers aanvankelijk niet wilden dalen”. Jaspers denkt dat Bonaire momenteel op eenzelfde plateau zit. “De vraag is natuurlijk wel wat hierna gaat gebeuren”. Een echte verklaring voor het verschil tussen eilanden kon Jaspers ook niet geven.

Toeristen

Wat opvalt is dat het beeld nog steeds is dat het vooral lokale mensen zijn die elkaar besmetten. Toeristen die het eiland bezoeken zijn nauwelijks een factor van enige betekenis. Zorgen zijn er wel over de hoge kosten van verplichte testen bij inwoners van het eiland die zelf op reis gaan. Gezaghebber Rijna onderstreepte dat hij nog steeds in gesprek is met de buureilanden om te bekijken of daar versoepeling in kan worden aangebracht.

De focus ligt hierbij dan vooral op mensen die al volledig zijn gevaccineerd. “We weten dat die aanzienlijk minder kans hebben om ziek te worden en als ze al ziek worden, is de kans veel kleiner dat ze erg ziek worden en in het ziekenhuis belanden” zei Rijna daarover. Concrete toezeggingen hierover kon de eerste burger echter nog niet doen.

